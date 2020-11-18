محافظ قنا يعلن تحرير 6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بمركز قوص .. صور

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين قامت بحملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركز قوص أسفرت عن تحرير 6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

‫وأوضح محافظ قنا، فى بيان له،إنه تم التحفظ على المضبوطات والتى بلغت 100 كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى.

ووجه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين .