اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يعلن تحرير 6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بمركز قوص .. صور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:19 م
محافظ قنا يعلن تحرير 6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بمركز قوص .. صور ذبح مواشى
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين قامت بحملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركز قوص أسفرت عن تحرير 6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية. 
 
‫وأوضح محافظ قنا، فى بيان له،إنه تم التحفظ على المضبوطات والتى بلغت 100 كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى.
 
ووجه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين .
 
 
 
 
 
 
 
 

 


قنا

محافظ قنا

محافظه قنا

اخبار محافظه قنا

التموين

محافظ قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الطفطف" نزهة عائلات قنا.. رحلة ساعة لزيارة الحدائق والكورنيش وسعره 2 جنيه

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:15 م

مدرسة جديدة لتعليم الأطفال فن التحطيب بقنا.. هدفها إحياء التراث عن طريق خلق جيل جديد يؤمن بالعادات القديمة.. مؤسس المدرسة: النابوت والعصا كانا يحتفظا بعرش الألعاب.. والسوشيال ميديا والهواتف المحمول دمرت الأجيال

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:00 م

أوهمها بفك السحر وحاول التعدى عليها جنسيا.. تفاصيل العثور على جثة داخل بئر بقنا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:02 م

"تعليم قنا": المدرسين المصابين بكورونا فى إجازة رسمية ولم يخالطوا الطلاب

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة