محافظ دمياط تؤكد دعم مستشفيات المحافظة بـ 13 جهاز غسيل كلوى

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد عبد الجواد ، مدير مديرية الصحة بدمياط ، من المقرر توزيع ماكينات الغسيل الكلوي كالتالى عدد 5 ماكينات لدعم مستشفى عزبة البرج المركزى،و5 ماكينات أخرى لدعم مستشفى الزرقا و 3 ماكينات لمركز الغسيل الكلوي بالمرابعين بكفر الغاب"، منوها الى أنه سيتم توزيع كراسى الغسيل الكلوي بعدد 10 لدعم مستشفى الزرقا المركزى و 15 لدعم مستشفى فارسكور.