محافظ دمياط تؤكد دعم مستشفيات المحافظة بـ 13 جهاز غسيل كلوى

أعلنت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، قيام صندوق تحيا مصر بدعم مستشفيات المحافظة بعدد 13 ماكينة غسيل كلوى "B-brawn" و25 كرسى كلى، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة وووزارة الصحة والسكان والصندوق إنطلاقًا من الدور الذى يقوم به لتغطية احتياجات القطاع الصحى لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.
ومن جانبه أوضح الدكتور السيد عبد الجواد ، مدير مديرية الصحة بدمياط ، من المقرر توزيع ماكينات الغسيل الكلوي كالتالى عدد 5 ماكينات لدعم مستشفى عزبة البرج المركزى،و5 ماكينات أخرى لدعم مستشفى الزرقا و 3 ماكينات لمركز الغسيل الكلوي بالمرابعين بكفر الغاب"، منوها الى أنه سيتم توزيع كراسى الغسيل الكلوي بعدد 10 لدعم مستشفى الزرقا المركزى و 15 لدعم مستشفى فارسكور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة