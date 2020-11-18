اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يستقبل الغطاس صدام الكيلانى بعد تحطيمه الرقم القياسى..صور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:44 ص
محافظ جنوب سيناء يستقبل الغطاس صدام الكيلانى بعد تحطيمه الرقم القياسى..صور محافظ جنوب سيناء يستقبل الغطاس صدام الكيلانى
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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استقبل اللواء خالد فوده محافظ، جنوب سيناء، الغطاس صدام الكيلانى، وفريق العمل الخاص بة، وهنأه على الإنجاز الكبير الذى حققه بالغطس لمدة 145 ساعة و39 دقيقة بمدينة دهب، وتحطيمة للأرقام القياسية السابقة، مما جعلة نموذجا للتحدى والعزيمة للشباب، وأنه بذلك أصبح نموذجا وفخرا للشباب وبخاصة شباب جنوب سيناء.  

كما وعد المحافظ بإعداد احتفالية لتكريمة خلال الفترة القادمة وذلك بمدينة دهب بحضور رياضى إعلامى على أعلى مستوى وبمشاركة عدد من الجهات والوزارات المختصة لتسليط الضوء على هذا الحدث العالمى الهام والذى من شأنة دعم الشباب والسياحة الرياضية بالمحافظة، كما وعده بتقديم المحافظة لكافة أشكال الدعم له خلال الفترة القادمة.  

محافظ جنوب سيناء يستقبل الغطاس صدام الكيلانى (1)
محافظ جنوب سيناء يستقبل الغطاس صدام الكيلانى (1)

 

محافظ جنوب سيناء يستقبل الغطاس صدام الكيلانى (2)
محافظ جنوب سيناء يستقبل الغطاس صدام الكيلانى (2)

 

محافظ جنوب سيناء يستقبل الغطاس صدام الكيلانى (3)
محافظ جنوب سيناء يستقبل الغطاس صدام الكيلانى (3)

 

الغطاس صدام الكيلانى
الغطاس صدام الكيلانى

 


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