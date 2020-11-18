اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء بسرعة إصدار تراخيص البناء الرقمى الجديد

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:30 م
محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء بسرعة إصدار تراخيص البناء الرقمى الجديد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال لجنة  مراجعة تراخيص البناء، وذلك بشأن ميكنة عملية إصدار تراخيص البناء فى إطار التحول الرقمى الذى يتم بمحافظة بورسعيد.
 
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن مقترح النظام الرقمى الجديد لإصدار تراخيص البناء يتيح سرعة إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين وتحقيق التواصل الفعال بين كافة الجهات المختصة، كما أنه يساهم فى القضاء على معدلات الفساد الإدارى والذى يعتبر من أهم اهداف المنظومة الرقمية الجديدة.
 
وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء ومسؤولى التنظيم والإدارة بأحياء المحافظة بالتنسيق مع إدارات التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والجيومكانية وكافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ البرنامج ، لافتا أن الدولة تهدف لمنع أى محاولات للبناء المخالف وتفعيل المنظومة الرقمية  بما يضمن سهولة وسرعة إنجاز كافة الأعمال.
 

 


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