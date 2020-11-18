محافظ الدقهلية يرفع درجه الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المحافظة قد انتهت من مراجعة كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة من غدا الخميس حتى السبت 21 نوفمبر الجارى.

وفى ذات السياق وردت إشارة عاجلة من اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، تفيد أن البلاد تتعرض خلال الفترة المذكورة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ببعض المناطق بعدد من المحافظات، وأمطار متوسطة فى بعض مناطق الوجه البحرى ومن بينهم " محافظة الدقهلية.

وفى هذا الإطار تهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين فى نطاق المحافظة والمسافرين على الطرق ذهابا وايابا بنطاق المحافظة بتوخى الحذر قبل واثناء الأحوال الجوية الغير مستقرة للطقس خلال الفترة المذكورة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ووجه محافظ الدقهلية للواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة بإخطار كافة مديريات الخدمات والهيئات بنطاق المحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بأن يكون الجميع على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع أى أحداث أو أخطار طارئة ناتجه عن أحوال الطقس الغير مستقرة خلال الفترة المشار إليها والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة فى هذا الشأن، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء حرصا سلامة وحياة المواطنين وحفاظا على الأرواح والممتلكات.