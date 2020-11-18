محافظ الإسكندرية يستقبل سفير هولندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، هان موريتس سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات، وذلك بحضور مارجولين يونجمان رئيس قسم الشئون الإقتصادية والتعاون التنموي، ولويس مارتنز سكرتير أول بالسفارة.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم أنه في البداية، رحب المحافظ بالسفير علي حيث أنها أول زيارة له للإسكندرية منذ توليه منصب سفير هولندا بالقاهرة، مؤكدا علي عمق العلاقات بين الجانبين.

وأعطى المحافظ نبذة عن المخطط الاستراتيجي 2030 وأهم الفرص الإستثمارية في الإسكندرية، مشيراً إلى ضرورة إجراء لقاءات مع الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية للوقوف على أهم مجالات الإستثمار.

وأكد الشريف عن استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم للمشروعات المشتركة بين الجانبين في مجالات مثل الزراعة والخدمات والتنمية الخضراء والنقل الإلكتروني.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته لزيارة الإسكندرية لأهميتها كبوابة لمصر، وأكد علي رغبته في زيادة العلاقات بين الجانبين، لافتاً إلى أن هولندا تحتل المرتبة السادسة كشريك تجاري لمصر، كما أكد السفير أن تشجيع الشباب والإجراءات التي تتخذها الدولة لدعمهم يشجع الشركات الهولندية على الاستثمار في مصر.