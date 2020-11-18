محافظ الإسكندرية يزور مستشفى الطلبة لتفقد الإجراءات الاحترازية والخدمات

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بزيارة لمستشفى الطلبة سبورتنج للتأمين الصحي، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية بها والاطمئنان على تقديم الخدمات اللازمة للمرضى. وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن الجولة تأتى فى إطار جولات المحافظ المستمرة للوقوف على احتياجات المستشفيات بالمحافظة والإجراءات الاحترازية داخل المستشفيات.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، واستفسر من أسر اﻷطفال المرضى عن مستوى تقديم الخدمات وحسن المعاملة، وتقديم أوجه الرعايا لهم.

وفي سياق متصل؛ قام المحافظ بتوزيع عدد 200 شنطة علي المرضي وذلك بتبرع من أحدي مؤسسات المجتمع المدني، ووجه المحافظ الشكر لهم علي مساهمتهم في تقديم الدعم المعنوي والمادي للأطفال المرضي. مشيدا بدور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة ،جاء ذلك بحضور؛ الدكتور عناني إسماعيل مدير هيئة التأمين الصحي قطاع الإسكندرية وغرب الدلتا، والدكتور أيمن كامل مدير مستشفي الطلبة سبورتنج.