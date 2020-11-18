محافظة الغربية: تلقينا 130 ألف طلب تصالح مخالفات بناء بقيمة 832 مليون جنيه

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، أن المحافظة تلقت 130 ألف و 428 طلب تصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية بإجمالي 832 مليون و 862 ألف جنيه ، مؤكداً أن هذه المبالغ المالية ستعود بالنفع على المواطنين في صورة خدمات ومرافق.

وأكد الدكتور طارق رحمي ،أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى 65 % ، وثلاث مرات في المستوى الرابع، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ 50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى30 / 11 /2020



