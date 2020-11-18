لقاح "سينوفاك" الصينى ضد فيروس كورونا يحقق استجابة مناعية سريعة

كتبت أمل علام

أظهرت نتائج التجارب الأولية يوم الأربعاء أن لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي تنتجه شركة سينوفاك الصينى Sinovac Biotech تسبب في استجابة مناعية سريعة، لكن مستوى الأجسام المضادة المنتجة كان أقل من الأشخاص الذين تعافوا من المرض، في حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن مصممة لتقييم فعالية CoronaVac ، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

قال الباحثون، إنها يمكن أن توفر حماية كافية، بناءً على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات من الدراسات قبل السريرية مع قرود المكاك.

وقال الموقع، تأتي الدراسة في أعقاب الأخبار المتفائلة هذا الشهر من الولايات المتحدة، أظهرت شركتا الأدوية فايزرPfizer ومودرنا Moderna ، وكذلك اللقاح الروسى أن اللقاحات التجريبية كانت فعالة بنسبة تزيد عن 90% بناءً على بيانات مؤقتة من تجارب كبيرة ومتأخرة.

يخضع لقاح كورونافاك CoronaVac الصينى، و4 لقاحات تجريبية أخرى تم تطويرها في الصين حاليًا لتجارب في مراحل متأخرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من فيروس كورونا.

جاءت نتائج سينوفاك، في ورقة بحثية تم مراجعتها ونشرت من قبل الزملاء في المجلة الطبية لانسيت The Lancet Infectious Diseases، من نتائج التجارب السريرية للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية في الصين والتي شملت أكثر من 700 مشارك.

قال Zhu Fengcai، أحد مؤلفي الورقة البحثية، "تظهر نتائجنا أن كورونا فاك CoronaVac قادر على إحداث استجابة سريعة للأجسام المضادة في غضون 4 أسابيع من التطعيم عن طريق إعطاء جرعتين من اللقاح في فترة 14 يومًا".

وأضاف، في بيان نُشر بجانب الورقة البحثية: "نعتقد أن هذا يجعل اللقاح مناسبًا للاستخدام الطارئ أثناء وباء فيروس كورونا.

أوضح الباحثون، إن نتائج الدراسات الكبيرة في المرحلة المتأخرة أو تجارب المرحلة الثالثة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الاستجابة المناعية الناتجة عن لقاح كورونافاك CoronaVac كافية لحماية الناس من عدوى فيروس كورونا.

تجرى سينوفاك Sinovac حاليًا 3 تجارب للمرحلة الثالثة في إندونيسيا، والبرازيل، وتركيا.

قال ناؤور بار زئيف، الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز الذي لم يشارك في الدراسة، إنه يجب تفسير النتائج بحذر حتى يتم نشر نتائج المرحلة الثالثة، مضيفا "لكن حتى في ذلك الوقت وبعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجربة وبعد الترخيص، يجب أن نتوخى الحذر".

وأوضح الموقع، كورونا فاك" CoronaVac"هو واحد من 3 لقاحات تجريبية لفيروس كورونا تستخدمها الصين لتلقيح مئات الآلاف من الأشخاص في إطار برنامج الاستخدام الطارئ.

اللقاحان الآخران في برنامج الطوارئ في الصين، اللذان طورتهما المعاهد المرتبطة بسينوفارم Sinopharm ، ولقاح آخر من كانزينو CanSino Biologics ، ثبت أيضًا أنهما آمنان وأثارا الاستجابات المناعية في التجارب المبكرة والمتوسطة، والتي تم مراجعتها من قبل الأقران.

قال جانج زينج، باحث في شركة سينوفاك Sinovac شارك في دراسة لقاح كورونا فاك CoronaVac ، إن اللقاح يمكن أن يكون خيارًا جذابًا لأنه يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة العادية من 2 إلى 8 درجات مئوية (36 درجة -46 درجة فهرنهايت) وقد يظل ثابتًا لمدة تصل إلى 3 سنوات.

قال المؤلف، إنه سيوفر بعض المزايا للتوزيع على المناطق التي يكون فيها الوصول إلى التبريد صعبًا".

تستخدم اللقاحات التي طورتها شركة Pfizer / BioNTech و Moderna تقنية جديدة تسمى الحمض النووي الريبي المرسال الاصطناعي (mRNA) لتنشيط جهاز المناعة ضد الفيروس وتتطلب تخزينًا أكثر برودة، يجب تخزين لقاح شركة فايزر Pfizer ونقله في درجة حرارة -70 مئوية على الرغم من إمكانية الاحتفاظ به في الثلاجة العادية لمدة تصل إلى 5 أيام، أو حتى 15 يومًا في صندوق شحن حراري، من المتوقع أن يكون مرشح مودرنا مستقرًا في درجات حرارة الثلاجة العادية لمدة 30 يومًا، ولكن التخزين لمدة تصل إلى 6 أشهر، يجب الاحتفاظ به عند -20 درجة مئوية.

كما يتم النظر في لقاح كورونافاك CoronaVac من قبل البرازيل، وإندونيسيا، للتلقيح في الأشهر المقبلة، سعت إندونيسيا للحصول على إذن طارئ لبدء حملة تطعيم شاملة بحلول نهاية العام، ومن المقرر استخدام اللقاحات التي تنتجها سينوفاك وسينوفارم Sinovac و Sinopharm الصينية في المراحل الأولى من الحملة.

تخطط ساو باولو البرازيلية أيضًا لطرح لقاح كورونافاك CoronaVac في وقت مبكر من يناير، ووافقت على صفقة توريد مع سينوفاك Sinovac

وقال ريكاردو بالاسيوس مدير التجارب في مركز الطب الحيوي في معهد بوتانتان البرازيلي الذي يختبر فيروس كورونا، "السلامة الممتازة للقاح كورونا CoronaVac، مقارنة بلقاحات أخرى قيد التطوير، تزيد من قبول السكان".