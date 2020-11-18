كواليس انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى واقعة انتحار شاب داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وأن أزمة نفسية دفعته لإنهاء حياته، بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، فأكدوا صحة التحريات، ونفوا اشتباههم فى الواقعة جنائيا، وذكروا أنه كان يحاول التوقف عن تعاطى المخدرات، فأصيب بأزمة نفسية، دفعته للانتحار.

أضافوا أنهم عثروا على الجثة معلقة بحبل بإحدى غرف مسكنهم، حيث غافلهم وانتحر، فأسرعوا لإبلاغ شرطة النجدة.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وناظروا الجثة، وتبين وجود آثار خنق حول رقبته، ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى بجسده، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

انتحر شاب بشنق نفسه داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، لإصابته بأزمة نفسية بسبب تعاطيه المواد المخدرة، ومحاولته التوقف عن الإدمان، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، ووجود أثار خنق حول رقبته.

بسؤال أفراد أسرته ذكروا أنه انتحر بشنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، لإدمانه المواد المخدرة، ومحاولته التوقف عن الإدمان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.