كلاكيت عاشر مرة.. ترامب على تويتر: فزنا بالانتخابات والتصويت مزور

كتبت: نهال أبو السعود

أعاد الرئيس دونالد ترامب تغير خبر لصحيفة نيويورك تايمز ورد فيه أنه على الرغم من حصول جو بايدن الرئيس المنتخب على عدد أكبر من أصوات المجمع الانتخابى إلا أن ترامب حصل على 10 ملايين صوت فى عدد من الولايات التى بها أغلبية من الأمريكيين من أصول إسبانية اكثر من الأصوات التى حصل عليها فى انتخابات 2016.

وعلق الرئيس ترامب على الخبر قائلا: "كما فزت بالانتخابات.. التصويت مزور على مستوى البلاد".





وفى وقت سابق، قالت صحيفة ذا هيل أن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا لن يسافروا إلى فلوريدا لقضاء عيد الشكر فى منتجعه مار لاجو هذا العام، ما يمثل خروجًا على التقاليد بالنسبة للعائلة الأولى، وغردت ستيفانى جريشام، رئيسة ديوان السيدة الأولى، أن ميلانيا ترامب والرئيس سيحتفلان بعيد الشكر فى البيت الأبيض.

فى حين أن البيت الأبيض لم يعلن رسميًا عن خطط السفر، وكان من المتوقع أن تقضى العائلة الأولى العطلة فى منزل الرئيس مارلاجو فى بالم بيتش بفلوريدا، فقد أمضى آل ترامب كل فترة من إجازات عيد الشكر الثلاثة الماضية هناك.

لكن ترامب انسحب عن الظهور فى الأسبوعين التاليين ليوم الانتخابات، بعد أن تم اختيار جو بايدن كرئيس منتخب، فلم يظهر ترامب سوى فى عدد قليل من اللقاءات العلنية منذ ذلك الحين، حيث تواصل إلى حد كبير عبر تويتر لنشر مزاعم حول نزاهة التصويت.

وعقد ترامب مؤتمرا صحفيا بعد يومين من يوم الانتخابات لتقديم مزاعم لا أساس لها من الاحتيال على نطاق واسع، وألقى تصريحات يوم الجمعة الماضى حول التقدم فى تطوير لقاح لوباء فيروس كورونا. لكنه بخلاف ذلك لم يترك البيت الأبيض إلا لفترة وجيزة فى مقبرة أرلينجتون الوطنية فى يوم المحاربين القدامى ولرحلات إلى نادى الجولف فى فيرجينيا فى عطلات نهاية الأسبوع.