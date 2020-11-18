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قوات التحالف العربى تعترض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى تجاه السعودية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:33 م
قوات التحالف العربى تعترض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى تجاه السعودية قوات التحالف العربى فى اليمن
كتب أحمد عرفة

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اعترضت قوات التحالف العربى في اليمن،  طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى فى اتجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية مساء اليوم ، وبحسب تصريحات سابقة لمعمر الإريانى  ، وزير الإعلام اليمني، إن وقف الحرب في اليمن يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية .

وقالت وكالة الأنباء اليمنية،إن مليشيات الحوثى تتلقى خسائر كبرى سواء من جانب التحالف العربى فى اليمن، أو الجيش اليمنى، حيث تلقى الحوثيين خسائر ثقيلة فى الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية بنيران الجيش اليمنى والمقاومة ومقاتلات التحالف العربى  غرب محافظة مأرب.

 

 


معمر الاريانى

اليمن

ايران

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