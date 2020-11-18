اليوم السابع
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قوات الإنقاذ تحبط محاولة سيدة الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى عقار فى الهرم

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:09 م
قوات الإنقاذ تحبط محاولة سيدة الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى عقار فى الهرم قوات الإنقاذ بموقع الحادث
كتب أحمد الجعفرى – علاء رضوان

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تمكنت قوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية في الجيزة، من إحباط محاولة ربة المنزل الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بعقار سكني فى شارع الهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق.

واستعانت الأجهزة الأمنية بفريق من الطب النفسي من أجل السيطرة على السيدة التي حاولت الانتحار، والذي تبين من خلال التحريات أنها تعاني من أزمة نفسية دفعتها للتفكير في التخلص من حياتها؛ بإلقاء نفسها من الطابق الخامس.

وانتقل رجال الحماية المدنية تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، وماجد سعفان مدير قطاع الإطفاء، إلى المكان لمحاولة إنقاذها، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بمحاولة سيدة الانتحار من أعلى عقار بالطابق الخامس بمنطقة الهرم، وكلف اللواء طارق مرزوق مدير الأمن، رجال المباحث بمعرفة ملابسات الواقعة بالكامل.

 

 


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