فنزويلا تدرس خطة "الدولرة" مع البنوك الخاصة لإنقاذ الاقتصاد

كتبت فاطمة شوقى

يدرس البنك المركزى الفنزويلى خطة الدولرة مع البنوك الخاصة لإنقاذ اقتصاد البلاد، وسيكون الاجراء خطوة لإضفاء الطابع الرسمى على معاملات الصرف الأجنبى، حيث التقى ما لا يقل عن 5 كيانات مصرفية خاصة بمسئولى البنك المركزى .

وأشارت صحيفة "ران" الإسبانية، إلى أن البنك المركزى الفنزويلى BCV دعا المسئولين التنفيذين من العديد من الشركات المالية فى البلاد لمناقشة وضع خطط لتنفيذ نظام التسوية بالدولار بدءا من أواخر 2020.

وفقًا لاثنين من الأشخاص الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، سيتم السماح للبنوك أيضًا بتقديم قروض بالدولار، والتي يمكن أن تغذي سوق الائتمان المحلي المحتضر.

قال أحد المصادر إن خمسة بنوك خاصة على الأقل اجتمعت مع مسؤولي البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة. تقدم العديد من البنوك في فنزويلا بالفعل خدمات للعملاء الذين لديهم دولارات، ومع ذلك تقتصر المعاملات على الإيداعات النقدية والسحوبات والتحويلات بين حسابات البنك نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجديد سيحول البنك المركزي إلى غرفة التسوية بالدولار ، مما يسمح بالمعاملات الفورية بين البنوك والشركات داخل الدولة.