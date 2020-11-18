علماء أكسفورد: العودة إلى المدرسة ساعدت فى تحسين الصحة العقلية للأطفال

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية أجراها علماء جامعة أكسفورد عن أن عودة الأطفال إلى المدرسة ساعدت في علاج صعوبات الصحة العقلية لدى الأطفال، والتي أصيبوا بها نتيجة فترات الإغلاق الأولى بسبب تفشى وباء فيروس كورونا بين مارس ويونيو 2020.

ووفقا للدراسة المنشورة عبر الموقع الرسمي لجامعة أكسفورد خلال فترة الإغلاق الأولى (مارس - يونيو 2020) ، زادت الصعوبات السلوكية واضطراب الانتباه ، بينما لم يكن معظم الأطفال يذهبون إلى المدرسة.

انخفضت الصعوبات السلوكية والعاطفية واضطراب الانتباه بشكل عام من يوليو أي عندما تنخفض متطلبات التعليم في المنزل عادة ، طوال العطلة الصيفية ، ومع عودة الأطفال إلى المدرسة في سبتمبر.

أفاد الآباء ومقدمو الرعاية المشاركون أن أطفالهم أظهروا صعوبات سلوكية متزايدة من مارس إلى يونيو 2020 ، بما في ذلك نوبات الغضب والحجج وعدم فعل ما يطلب منهم الكبار القيام به، كما أصبحوا أكثر تململًا وضيقًا وواجهوا صعوبة أكبر في الانتباه.ومع ذلك ، أبلغ الآباء ومقدمو الرعاية عن انخفاض في هذه الصعوبات من يوليو إلى أكتوبر. منذ ذلك الحين ، تم الإبلاغ أيضًا عن تعرض الأطفال لصعوبات عاطفية أقل ، مثل الشعور بالتعاسة والقلق والتشبث والمعاناة من الأعراض الجسدية المرتبطة بالقلق.

قالت البروفيسور كاثي كريسويل ، أستاذة علم النفس الإكلينيكي التنموي بجامعة أكسفورد ، والتي شاركت في قيادة الدراسة:" تسلط نتائجنا الضوء على التحديات التي واجهها الأطفال والأسر أثناء الإغلاق الأول عندما لم يكن معظم الأطفال قادرين على الذهاب إلى المدرسة يسعدنا أن نرى أن الأمور قد تحسنت بشكل عام بالنسبة للأسر التي شملتها الدراسة منذ أن انخفضت ضغوط التعلم المنزلي ، لكن نتائجنا تثير مخاوف بشأن تأثير التعطيل المستمر للتعليم الذي يتعامل معه العديد من الأطفال.

قال البروفيسور جوردون هارولد ، أستاذ علم نفس التعليم والصحة العقلية بجامعة كامبريدج:" من أهم الآثار التي لم يتم الإبلاغ عنها على الأطفال والمراهقين والمجتمع هي الآثار السلبية لإغلاق المدارس على الشباب بشكل مباشر ، والمجتمع بشكل عام توفر المدارس منتدى مهمًا للغاية للأطفال والشباب وهي عنصر أساسي في البنية التحتية للمجتمع في تعزيز الصحة النفسية الإيجابية ، وتوفير الدعم والموارد لمن لديهم احتياجات تعليمية إضافية وحماية الشباب والمجتمع من نتائج الصحة النفسية السيئة والآثار السلبية على فرص الحياة على المدى الطويل هذا التقرير هو تذكير في الوقت المناسب بأهمية المدارس والتعليم والارتباطات مع الصحة العقلية للشباب.

شارك أكثر من 12300 ولي أمر في استطلاع Co-SPACE الداعم للآباء والمراهقين والأطفال في الأوبئة بقيادة خبراء في جامعة أكسفورد.يتتبع هذا البحث الصحة العقلية للأطفال والشباب طوال أزمةكورونا تساعد نتائج الاستطلاع الباحثين في تحديد ما يحمي الأطفال والشباب من تدهور الصحة العقلية ، بمرور الوقت ، وفي نقاط ضغوط معينة ، وكيف يمكن أن يختلف ذلك وفقًا لخصائص الطفل والأسرة.