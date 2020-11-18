عدد وفيات كورونا فى الولايات المتحدة يقترب من 250 ألف حالة

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن عدد الوفيات فى الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد يقترب من 250 ألف وفاة.

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 161 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وأكثر من 1707 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فى الولايات المتحدة.

وأفادت الجامعة بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161934 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"، وأكثر من 1707 حالات وفاة بين المرضى المصابين بـ "كوفيد-19".

يذكر أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جون هوبكينز، فقد تجاوز عدد الحالات المسجلة للإصابة بـ"كوفيد – 19" فى الولايات المتحدة منذ بداية تفشى الوباء الـ11 ملايين، وتوفى أكثر من 248 ألف مصاب بفيروس "كوفيد-19، وتعافى أكثر من 4 ملايين شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.