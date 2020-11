ظهور عدوى جلدية شبيهة بقرحة الصقيع لدى المراهقين والشباب من مرضى كورونا

كتبت إيناس البنا

مع نمو جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، تظهر المزيد من مظاهر العدوى الفيروسية، ففي وقت مبكر من الوباء ، أبلغ الأشخاص المصابون بـ COVID-19 عن أعراض الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وفي وقت لاحق ، تم إضافة أعراض أخرى ، مثل فقدان حاسة التذوق ، وفقدان حاسة الشم ، وآفات الفم لدى الأطفال.

يقول فريق من الباحثين في الأمراض الجلدية بإسبانيا وإيطاليا، إنه تم الإبلاغ عن آفات نقص تروية القلب، على غرار تورم الأصابع ، في جميع أنحاء العالم في جميع أنحاء جائحة COVID-19.

للوصول إلى نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة " the Journal of Clinical and Experimental Dermatology" ، لخص الفريق المعرفة الحالية حول المظاهر الجلدية لـ كورونا عند الأطفال، بعد مراجعة شاملة للمقالات المنشورة في الأدبيات ، التجربة الشخصية لأطباء الأمراض الجلدية في أوروبا.



تزايد حالات الجلدية بين الأطفال

الآفات الشبيهة بتورم الأصابع



آفات تورم الأصابع عبارة عن تورم مؤلم ومثير للحكة على الجلد ، وعادة ما يظهر على اليدين والقدمين ، وينتج عن ضعف الدورة الدموية في الجلد عند التعرض للبرد.

تتميز الآفات الشبيهة بقرحة الصقيع المرتبطة بـ فيروس كورونا، بأنها آفة جلدية متورمة أو متقرحة تصيب أصابع القدم وباطن القدم، وتظهر بشكل أقل على الأصابع واليدين.

تكون الآفات أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين والشباب، حيث يتمتع معظم المرضى بحالة صحية ممتازة وأعراض خفيفة، وتكون فترة التعافي في جميع الحالات من 4 إلى 8 أسابيع.

منذ (مارس) 2020 ، انتشرت عدة آفات متقشرة أو تقارير مشابهة لتورم الأصابع على وسائل التواصل الاجتماعي واتجاهات جوجل، وبحث العديد من الأشخاص عن كلمات رئيسية مثل "تورم الأصابع" و "أصابع القدم" و "أصابع اليد" والآفات المرتبطة بـ "فيروس كورونا" في فرنسا.

ومع ذلك، فقد حدثت أول دراسة منشورة وحالة إصابة محتملة بمرض كورونا، مثل الآفات الشبيهة بتورم الصقيع في إيطاليا، تلتها بعض التقارير عن حالات مماثلة في إسبانيا والشرق الأوسط، والمرضى الذين أبلغوا عن الآفات المرتبطة بـ كورونا، كانوا في الغالب من الشباب ، ومقيدين في منازلهم بسبب أوامر الإغلاق ، وبدون تاريخ سابق للحالة.

في إسبانيا ، أبلغ الأطباء عن حالات "تورم الأصابع الكاذب" في 19 % من 375 مريضًا يعانون من مظاهر جلدية لـ COVID-19، علاوة على ذلك ، فإن 277 حالة تم الإبلاغ عنها في فرنسا مصابة بآفات تشبه تورم الصقيع تم تأكيدها في الغالب أو حالات مشتبه فيها لـ COVID-19.

يشيع عند الأطفال والمراهقين



تظهر الآفات بشكل شائع عند الأطفال والمراهقين الذين يتمتعون بصحة جيدة، ومع ذلك ، نادرًا ما تظهر عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

في 74 إلى 100٪ من الحالات ، ظهرت الآفات على القدمين. عادة ما تؤثر الآفات المتعددة والمستديرة على إصبع القدم بأكمله مع ترسيم واضح. في بعض الحالات ، قد تصبح الآفات أرجوانية داكنة مع قشور سوداء.

عادة ما يكون الأطفال والمراهقون الذين يصابون بالآفات بدون أعراض ، ولكن قد يحدث ألم وحكة موضعية، علاوة على ذلك ، كان لجميع الأطفال والمراهقين نتائج صحية إيجابية ولم يكن لديهم أي مضاعفات، وتراوحت فترة الشفاء المبلغ عنها من 12 يومًا إلى أكثر من ثمانية أسابيع.

أوضح الباحثون بعض الآليات المسببة للأمراض حول كيفية ارتباط تورم الأصابع بـ COVID-19.

أولاً ، يعاني المرضى المصابون بـ كورونا الشديد من ضعف استجابة مضاد للفيروسات (IFN) من النوع الأول وزيادة عامل نخر الورم وإنتاج الإنترلوكين.

و أوضح الفريق أن المرضى الذين يعانون من تورم الأصابع يظهرون استجابة مضادة للفيروسات قوية، وبالتالي يقلل من تكاثر الفيروس، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الاستجابة المبكرة إلى حدوث تغيرات في اعتلال الأوعية الدقيقة، مما يؤدي إلى ظهور آفات تشبه التورم.

أخيرًا ، لاحظ الباحثون أن التغيير في العادات أثناء الوباء والإغلاق يمكن أن يكون مرتبطًا بقضمة الصقيع، وقد يكون هذا بسبب المشي حافي القدمين في المنزل ، وقلة النشاط البدني ، والإجهاد.