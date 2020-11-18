اليوم السابع
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ضبط 8.5 طن لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك داخل مجزر بالقليوبية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:58 م
ضبط 8.5 طن لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك داخل مجزر بالقليوبية لحوم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين، اليوم الأربعاء، من ضبط مجزر للدواجن يحتوي على 8.5 طن لحوم دواجن، عبارة عن هياكل ومقطعات و"فيليه"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، لمباشرة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، يفيد القيام بحملة استهدفت مجزر دواجن به منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 8.5 طن هياكل دواجن ومقطعات وفيليه دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 

اخبار القليوبية

امن القليوبية

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مجزر

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