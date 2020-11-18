اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:59 م
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ضبط ما يقرب من 7 أطنان كبدة فاسدة بحملة تموينية مكبرة بحى غرب شبرا الخيمة..صور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:57 م
ضبط ما يقرب من 7 أطنان كبدة فاسدة بحملة تموينية مكبرة بحى غرب شبرا الخيمة..صور جانب من المضبوطات بالحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالمتابعة الدورية على ثلاجات وشوادر اللحوم المجمدة لتأكد من سلامة تخزينها في الثلاجات ومتابعة تاريخ انتاجها حفاظا علي حياة المواطنين.

وقاد اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ويرافقه نائب رئيس الحى إيهاب مهدي وفريق المتابعة الميدانية بحي غرب شبرا الخيمة ومباحث التموين بالوزارة ومديرة الطب البيطرى بحي غرب، وتموين حي غرب شبرا الخيمة، بالحملة المكبرة علي محلات اللحوم المجمدة وثلاجات اللحوم بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وأكد رئيس حى غرب شبرا الخية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 6.750 طن كبدة فاسدة ومنها منتهي الصلاحية، وذلك وفقا لتقرير الطب البيطرى المرافق للحملة بعد سحب عينات منها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة للتحقيق.

الكميات المضبوطة

الكميات المضبوطة

 

المضبوطات بالحملة
المضبوطات بالحملة

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

خلال الحملة
خلال الحملة

 


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حملة تموينية بالقليوبية

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