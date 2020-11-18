صديقة سابقة لـ "إيفانكا ترامب " تكشف ملامح شخصيتها : مثل أبيها تحب المال

كتبت رباب فتحى

كشفت ليساندرا أورستروم ، الصديقة السابقة ، لـ " إيفانكا ترامب " ، بعض ملامح شخصية ، ابنة الرئيس الأمريكى السابق ، موضحة أنها شاركت والدها في شغفه بالمال والثناء - وازدرائه الواضح للفقراء - منذ صغرها ، وفقًا لما ذكرته صديقة المدرسة السابقة التي كتبت مقالاً شاملاً، لمجلة فانيتي فير.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، أن ليساندرا أورستروم ، التى كانت وصيفة الشرف في حفل زفافها، أن ابنة دونالد ترامب كانت مهووسة بالمكانة واعتادت إلقاء اللوم على زملائها في الفصل بسبب مخالفاتها لقواعد المدرسة ، وقالت أورستروم ، التي وصفت إيفانكا ، 39 عامًا ، بأنها أعز صديقاتها: " لديها نفس رادار ترامب تجاه المكانة والمال والسلطة ، وغريزة والدها لإلقاء الآخرين تحت الحافلة لإنقاذ نفسها".

وزعمت أورستروم، أنها في منتصف العشرينات من عمرها أوصت صديقتها بقراءة كتاب إمباير فولز ، وهي رواية حازت على جائزة بوليتزر لريتشارد روسو عن شخصيات من الطبقة العاملة في بلدة صغيرة، وكتبت أن إيفانكا ردت عليها قائلا" لماذا تنصحينى أن أقرأ كتابًا عن الفقراء؟" أتذكر قول إيفانكا ". "أي جزء منكم يعتقد أنني سأهتم بهذا؟"

وكتبت أورستروم ، أن صداقتها مع إيفانكا بدأت فى الصف السابع ، عندما كانا في سن الثانية عشرة تقريبًا ، في تشابين ، وهي مدرسة للبنات فقط في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن مع خريجين مشهورين من بينهم جاكي كينيدي أوناسيس. وتوطدت علاقاتهما خلال رحلة مدرسية إلى باريس وكانت أورستروم وصيفة الشرف في حفل زفاف إيفانكا لعام 2009 إلى جاريد كوشنر ، وبعد ذلك هدأت الصداقة.

قالت أورستروم إنها كتبت المقال لإظهار إيفانكا الحقيقية ، على الرغم من خطر وصفها بأنها نخبوية منافقة ومتميزة تتطلع إلى الاستفادة من أول اتصال عائلي لها.