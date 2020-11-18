"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية لـ1712 مواطن خلال قافلة بقرية الديابة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الديابة بمركز أبو قرقاص، حيث استمرت على مدار يومي 16و17 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.



من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.



وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1712 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 336 حالة جراحة، و439 حالة أطفال، و142 باطنة ، و188 قلب ، و 53 اسنان، و216 حالة جلدية، و144 انف واذن، و 141 نساء، و53 تنظيم اسرة ، كما تم عمل (169) تحاليل مختلفة، وعمل (45) حالات موجات صوتيه و 5 حالات رسم قلب، وعمل 7 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 93 متردد وتم خلع اسنان لـ 3 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 41 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 93 متردد، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.