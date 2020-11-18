اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:58 م
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شقيقة مريضة نفسية حاولت الانتحار بالعمرانية تكشف تفاصيل الواقعة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:38 م
شقيقة مريضة نفسية حاولت الانتحار بالعمرانية تكشف تفاصيل الواقعة محاولة انتحار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شقيقة ربة منزل حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من نافذة شقة بعقار فى شارع الهرم، وذكرت أنها توجهت لاصطحاب شقيقتها التى تعانى من مرض نفسى، لإيداعها بأحد المستشفيات، إلا أنها فوجئت بها تغلق الشقة، وتسرع إلى النافذة وتهدد بالانتحار، رافضة التوجه إلى المستشفى، فتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، من الدخول للشقة، وإنقاذها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونجحت إدارة الحماية المدنية بالجيزة فى إنقاذ سيدة "مريضة نفسياً"، عقب قيامها بغلق الشقة محل سكنها بالعمرانية والتهديد بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس أثناء حضور شقيقتها لاصطحابها لأحد المستشفيات، وتمكنت القوات من الدخول إلى الشقة والسيطرة على الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

 


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