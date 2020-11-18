سيناتور جمهورى يحث ترامب على السماح بتقديم إحاطات استخباراتية لجو بايدن

كتب أحمد عرفة

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إنه يحث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على السماح بتقديم إحاطات استخباراتية لجو بايدن، وفقا لمصادر إعلامية

وفى وقت سابق قال مكتب سكرتير ولاية ميشيجان في تغريدة، اليوم الأربعاء، إن جميع مقاطعات الولاية صدقت على إحصائها للأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف المكتب أن المسؤولين بالولاية سيجتمعون يوم 23 نوفمبر، للتصديق على النتائج.

من جانبها قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي للأصوات في منطقتين بولاية ويسكونسن الأمريكية فيما يتعلق بنتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر.