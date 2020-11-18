اليوم السابع
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خالد صلاح
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زعيم حزب الشعب الجمهورى لأردوغان: تذهب لشمال قبرص بـ6 طائرات وشعبنا يأكل من بقايا الأسواق

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 08:58 ص
زعيم حزب الشعب الجمهورى لأردوغان: تذهب لشمال قبرص بـ6 طائرات وشعبنا يأكل من بقايا الأسواق أردوغان
أنقرة (أ ش أ)

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انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو،اليوم الأربعاء، زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحليفه زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، إلى شمال قبرص بست طائرات .
 
وقال كيلتشدار أوغلو، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية ، "ذهبوا في نزهة إلى قبرص الشمالية، لم يزوروا قبور السياسيين الأتراك هناك"، متابعا "ذهبوا بست طائرات، طائرة لأردوغان، وطائرة لبهتشلي، وطائرة للهيئات، وطائرة لوزير الخارجية، وطائرتين للمرافقة، بينما تمارسون كل هذا الإسراف، ألم يخطر ببالكم الملايين من شعبنا الذين يأكلون من بقايا الأسواق؟".
 
كما انتقد زعيم الحزب المعارض ـ في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه ـ فتح تحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو بسبب معارضته لمشروع قناة إسطنبول، قائلا "يوجهون بعدم التكلم في هذه المسألة، رؤساء البلديات يجب أن يتكلموا بما يخص مصالح المدن والشعب، إن كانوا سيعيدون هيكلة القضاء كما يدعون، فعليهم أن يبدأوا من هذه الأمور".
 
ووجهت المعارضة في تركيا لا سيما حزب الشعب، انتقادات لإدارة أردوغان للبلاد، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وصون الحريات، والسيطرة على القضاء.وقبل أيام، وجه زعيم الشعب الجمهوري سهام نقده إلى الرئيس التركي متهماً إياه بإدارة الدولة وكأنها شركة خاصة.
 

تركيا

اردوغان

قبرص

زعيم حزب الشعب الجمهورى

استفزازات اردوغان

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