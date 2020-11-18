روسيا تسجل زيادة قياسية فى وفيات كورونا اليومية بلغت 456 حالة

رويترز

سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 456 حالة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34387.

كما سجلت السلطات 20985 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 4174 في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و991998

وكانت قد أعلنت روسيا عن لقاح ثانى لها يهدف إلى مكافحة المرض، حيث قالت آنا بوبوفا ، رئيسة الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية المستهلك، إن التجارب اللاحقة للتسجيل للقاح "EpiVacCorona" ضد COVID-19 بدأت في روسيا.