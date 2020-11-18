اليوم السابع
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خالد صلاح
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روسيا تسجل زيادة قياسية فى وفيات كورونا اليومية بلغت 456 حالة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:49 ص
روسيا تسجل زيادة قياسية فى وفيات كورونا اليومية بلغت 456 حالة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 456 حالة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34387.

كما سجلت السلطات 20985 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 4174 في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و991998

وكانت قد أعلنت روسيا عن لقاح ثانى لها يهدف إلى مكافحة المرض، حيث قالت آنا بوبوفا ، رئيسة الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية المستهلك، إن التجارب اللاحقة للتسجيل للقاح "EpiVacCorona" ضد COVID-19 بدأت في روسيا.


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