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رئيس مدينة السادات بالشرقية يستجيب لشكوى من كابلات مكشوفة في المنطقة الرابعة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:55 م
رئيس مدينة السادات بالشرقية يستجيب لشكوى من كابلات مكشوفة في المنطقة الرابعة كابلات مكشوفة
كتبت: شيماء حمدى - المنوفية محمد فتحى

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أرسل القارئ هشام الوزير، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بسبب وجود كابلات كهرباء مكشوفة في المنطقة الرابعة مدينة السادات محافظه المنوفية، ولابد من دفنها تحت الأرض وإصلاحها حتى لا تعرض الأهالي للخطر.

 

ومن جانبه أكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه جارى حل شكوى وجود كابلات كهرباء مكشوفة في المنطقة الرابعة مدينة السادات محافظه المنوفية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء وذلك لسرعة حل المشكلة عقب التواصل مع صاحب الشكوى خوفا من تعرض المواطنين للخطر.

 

 

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تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 

 

 

 

 

 

 


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

مدينة السادات

المنوفيه

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