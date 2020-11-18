رئيس جامعة بنى سويف يكرم 3 طلاب متفوقين رياضياً بكليات القمة.. صور

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، 3 طلاب من أبناء الجامعة المتفوقين والحاصلين على درجات الحافز الرياضى خلال الثانوية العامة، والذين حصدوا بطولات خلال العام الرياضى 2019/ 2020 بعد تكريم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لهم.

وأكد الدكتور منصور على أهمية التكريم للطلاب المتميزين رياضياً لما بذلوه من جهد فى تقديم عمل متميز، وأن تكريمهم جاء تحفيزاً لهم للحصول على المزيد من المراكز المتقدمة فى المنافسات والمسابقات الرياضية وأن الجامعة لن تدخر جهدا لتقديم كافة الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين رياضياً فى كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، وأن الجامعة ستقوم بتهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المشاركين فيها.

فيما عبر الطلاب عن سعادتهم وشكرهم للدكتور منصور حسن على استقبالهم وتكريمه لهم مؤكدين أن تكريم اليوم جاء بمثابة الأب لأبنائه لاستكمال مسيرتهم وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمواصلة نجاحهم ورفع اسم الجامعة فى كافة المحافل الرياضية.

وفى نهاية التكريم قام رئيس الجامعة بإهداء الطلاب شهادات التقدير تكريماً لهم وهم يوسف عمر مصطفى، وهنا أشرف عويس الطلاب بكلية الطب البشري، وطارق محمد حسين الطالب بكلية طب الأسنان متمنياً لهم مزيدا من التفوق والنجاح خلال الفترة القادمة.

على جانب آخر، ترأس اليوم الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، مجلس الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بحضور الدكتور محمد قايد عميد الكلية والدكتور عماد الزهيرى مدير المجمع التكنولوجى بالفيوم والعميد أشرف عمران مستشار شركة للعلاقات الخارجية ومدير أمن الشركة ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجلسة تم مناقشة تطبيق نظام التعليم الهجين للفصل الدراسى الأول 2020-2021، واطمئن رئيس الجامعة من أعضاء المجلس على سير العملية التعليمية بالكلية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم فى بعض التحديات التى تواجههم أثناء العمل، ووجه بوضع أسس وقواعد علمية لحل المشكلات وإزالة كافة المعوقات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإدارية المدرجة بالمجلس.

واستعرض عبد القادر استعدادات الكلية للقيام بالزيارات التدريبية العلمية ،واستكمال مسيرة التنمية للكلية مما يعزز مكانه الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ونشر الوعى للتصدى لفيروس كورونا المستجد بين أوساط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال الملصقات وورش العمل المتكررة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد خلال كافة الأنشطة والفاعليات بالكلية حيث ناقش المجلس كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واحتياجات الكلية من مواد المطهرات والأدوات الأزمة للتعقيم.

الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية

رئيس جامعة بنى سويف يكرم 3 طلاب متفوقين رياضياً بكليات القمة

رئيس جامعة بنى سويف يكرم 3 طلاب متفوقين رياضياً بكليات القمة