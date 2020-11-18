رئيس جامعة المنوفية يفتتح سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية للطلاب

وشهد الافتتاح الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أسامة مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة.

ووجه مبارك كلمته للطلاب بأنهم نواة المستقبل وأهمية حضور هذه الندوات والاستفادة منها لتعظيم دورهم فى المشاركة الفعالة بالتوعية المجتمعية، وأهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة وتجنب الشائعات الهدامة، والتأهب لمختلف التحديات وأن يكونوا على قدر كبير من المسئولية، كما شدد عليهم لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ومواجهة تحدى فيروس كورونا وتنفيذ الخطة التى وضعتها الجامعة للتوعية والوقاية من الفيروس.

وأكد رئيس الجامعة، أن سلسلة الندوات التى تنظمها الجامعة تضم موضوعات متنوعة يحاضر فيها نخبة متميزة من أساتذة الجامعة.

وأوضحت الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الندوات يبدأها الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق للحديث عن "المسئولية القانونية لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعي في ترويج الإشاعات"، وندوة للدكتور محمد البنا الأستاذ بكلية التجارة، وعميد كلية السياحة والفنادق بالسادات سابقا عن "المشروعات القومية وأثرها على قوة الاقتصاد المصري"، ويتحدث الدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية عن "تعزيز الولاء والانتماء للوطن من منظور ديني"، أما الدكتوى خالد حمزة رئيس قسم الآثار بكلية الآداب سيتحدث عن "آثار الماضي: حلم الحاضر وأمل المستقبل"، وختاما يتناول الدكتور جمال حماد الأستاذ بقسم علم الإجتماع بكلية الآداب الحديث عن "الهوية الثقافية المصرية كقوة ناعمة إقليمية".