دبلوماسي روسي: تصريحات ترامب بشأن سحب قواته من أفغانستان أخذت أكثر من حجمها

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قال المبعوث الرئاسي الروسي لشؤون أفغانستان، مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تسريع انسحاب قواته من أفغانستان أخذت أكثر من حجمها؛ لأن تأثير ذلك سيكون ضئيلا على الأرض.

وأضاف كابولوف - في تصريح صحفي لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء - "أن ترامب سيسحب القوات، ولكن ليس كلها، حيث سيبقى 2500 عسكري أمريكي في أفغانستان".

وتابع "المسؤولون في كابول يأملون في أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يمكنه إلغاء ذلك في وقت لاحق عندما يتولى منصبه".

وتساءل الدبلوماسي الروسي، موجها كلامه إلى الأمين العام لحلف (الناتو) ينس ستولتنبرج: "هل أدى وجود الناتو في أفغانستان إلى تحسين الوضع حتى ولو قليلا؟ دعهم يلقوا نظرة فاحصة على أنفسهم في المرآة".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية - في وقت سابق - أن وزارة الدفاع الأمريكية تلقت الأوامر بالإسراع في انسحاب القوات من أفغانستان والعراق قبل تنصيب بايدن المتوقع في 20 يناير القادم.