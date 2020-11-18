اليوم السابع
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حكومة بوريس جونسون تدرس خفض المساعدات الخارجية للإصلاح الداخلي

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:05 م
حكومة بوريس جونسون تدرس خفض المساعدات الخارجية للإصلاح الداخلي بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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أكد وزير المجتمعات المحلية البريطاني روبرت جينريك أن حكومة بوريس جونسون ستدرس خفضًا مؤقتًا لميزانية المساعدات الخارجية للمساعدة في إصلاح المالية العامة للمملكة المتحدة أثناء الوباء.

 

وبحسب صحيفة التايمز لم ينف الوزير ما تردد عن عقد مناقشات بين رئيس الوزراء والمستشار حول خفض نسبة الدخل القومي التي يتم إنفاقها على المساعدات من 0.7% إلى 0.5 % على الرغم من الالتزام المنصوص عليه في القانون.

 

ومن جانبه علق جينريك عن الامر قائلا: "يجب التفكير مليًا بشأن ما إذا كان هذا شيء يريد نشره في هذا الوقت الفريد .. لدينا سمعة طيبة للعمل ... لذلك لا نريد المساومة على ذلك على المدى الطويل. لكنني أعتقد أن هناك خيارًا شرعيًا بالنسبة للمملكة المتحدة فيما يتعلق بما إذا كنا في الموقف الفوري الذي نواجهه ، نريد النظر في خياراتنا ".

 

ووفقا للتقرير تدرس الحكومة ما إذا كانت هناك "ثغرة" في قانون التنمية الدولية البريطاني - الذي يضمن إنفاق 0.7 % من الدخل القومي الإجمالي على المساعدات كل عام لإجراء الخفض على أساس مؤقت العام المقبل، وفالت التايمز أن المستشار ريشي سوناك كان يضغط من أجل الإعلان عن هذه الخطوة في المراجعة الشاملة للإنفاق الأسبوع المقبل، لكن وزير الخارجية دومينيك راب ظل معارضًا بشدة.

 

أثار الاقتراح معارضة شرسة من وزير الخارجية السابق جيريمي هانت ، الذي غرد: "شعرت بالفخر بشكل لا يصدق أننا حافظنا على إنفاق المساعدات خلال التخفيضات بعد الأزمة المالية لأنها تحدثت عن قيمنا كدولة عطوفة. لم يتغير شيء - يجب ألا يحدث هذا ".

 

وتشير الأرقام الى إن خفض نسبة الدخل القومي الذي يتم إنفاقه على المساعدات من 0.7 % إلى 0.5 % سيوفر على الخزانة حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني، ورفض متحدث باسم جونسون استبعاد التغيير في مراجعة الإنفاق الشاملة. وقال: "لقد تحدثنا عن الحاجة إلى التأكد من أننا نحصل على قيمة مقابل المال لدافع الضرائب في المملكة المتحدة وأن المساعدة يتم إنفاقها بكفاءة".

 

 


المملكة المتحدة

بريطانيا

بوريس جونسون

مساعدات خارجية

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