تفاصيل اجتماع رئيس جامعة بنى سويف بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور وكلاء الكليات، واستهل المجلس بالترحيب بالحضور ثم التطرق لجدول الأعمال، حيث أعلن رئيس الجامعة موافقة المجلس على عدد من الموضوعات ترفع لمجلس الجامعة، أبرزها تنظيم طلاب كلية الزراعة زيارة توعوية لكلية التمريض للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، والموافقة على عمل فيديوهات وندوات تثقيفية بكلية الطب البشرى بالتنسيق مع الكليات الأخرى.

وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع بروتوكول التعاون المقدم من المعهد التكنولوجى للتمريض بمدينة 15 مايو التابع للجمعية النموذجية، وعمل دورة إسعافات أولية لطلاب الجامعة بسعر مخفض، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيفية وتوعوية لطلاب وطالبات المدينة الجامعية عن فيروس كورونا بدون مقابل مادي.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع على عقد مائدة مستديرة بكلية الإعلام بعنوان "القوى الناعمة وآليات بناء وتشكيل الوعى للمصريين" بالإضافة إلى إقامة فعالية توعوية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة فى إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وعقد ندوة بعنوان الكاريزما الشخصية على أن يتم استضافة أحد أساتذة علم النفس.

كما تمت الموافقة على تنفيذ برنامج توعوى بكلية الخدمة الاجتماعية وكلية التربية عن "الوسطية فى الإسلام" بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وندوة بعنوان "مواردنا المائية نحافظ عليها بخير بلدنا " بالإضافة إلى التعاون مع مركز الإرشاد النفسى والتربوى بكلية التربية وإدارة التربية الخاصة.

جاء ذلك بالإضافة إلى إقامة دورة تدريبية للحكام والمدربين فى رياضة البيسبول والسوفت بول بملعب الهوكى فى إطار التعاون بين الاتحاد المصرى للبيسبول وكلية التربية الرياضية بالجامعة.