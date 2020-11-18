تعرف على الأنشطة الثقافية والفنية بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "المعلم وتأثيره على شخصية الأطفال" وأوضح حسن عبد البارى دور المعلم وتأثيره على الأطفال هل يتأثر الأطفال بالمعلم؟ مجيباً، نعم إذا تعامل المعلم مع أطفاله بالمحبة دون العنف فإنهم لا ينسون ذلك أبدا.

فيما اختتم قصر ثقافة الطارف فعاليات معرض الكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة الذى أقيم فى الفترة من 1 نوفمبر حتى 15 نوفمبر2020، وعلى هامش الختام أقيمت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، بجانب ذلك أعد القصر محاضرة بعنوان "مخاطر الإنترنت" وتحدث العادلى حسان عن كيفية استخدام الشبكة العنكبوتية، وأن الإنترنت له إيجابيات وله سلبيات وذلك من خلال الاستخدام الصحيح للإنترنت وإدمان الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية باستخدام خامات البيئة نفذها حسن رفاعى والذى إستعرض عمل نموذج للزهور على لوح زجاجى مستخدما خامات البيئة مثل "الزجاجات الفارغة، المعلبات البلاستيكية، الأحذية القديمة"شباشب الفل الملونة".

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "من هم ذوى الهمم" وأوضحت كريمة التهامى مفهوم ذوى الهمم وذوى الإعاقة والفرق بين ذوى الهمم وذوى الإعاقة وذوى الإحتياجات الخاصة وكيف يصبح الشخص ذوى الإعاقة شخص ذو همه وما هو دور الأسرة والمجتمع تجاه ذوى الإعاقة، بجانب ذلك أعد القصر محاضرة بعنوان "كيف نحمى أبناءنا من الأفكار الهدامة" وأوضح جمال أبوالمجد أن الأفكار الهدامة تأتى عن طريق الإنترنت مثل الإرهاب والتطرف ولابد من مراقبة الأبناء وتوعيتهم، بينما نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة بعنوان "رسم حر عن الوحدات الإسلامية" نفذتها منار سيد الدسوقى إخصائية الفنون التشكيلية بالقصر بإستخدام "ورق أبيض، قلم رصاص، ألوان خشب، ألوان فلوماستر".

وافتتح قصر ثقافة بهاء طاهر معرض الكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بنجع دياب بمنشاة العمارى ويستمر حتى 29 نوفمبر الجارى، وسوف تقام على هامش فعاليات المعرض "ندوات تثقيفية، أمسيات شعرية، ورش فنية، إكتشاف مواهب، عروض فنية"، بينما أعدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "خلق التسامح" وتحدث الشيخ الطيب على خضرى عن مفهوم التسامح ومظاهر التسامح والتسامح فى الإسلام وآثار التسامح.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة "الوقت يقتلنا"، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" بإستخدام القلم الرصاص والألوان الخشب نفذتها نجلاء طه، كذلك أقامت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية بمناسبة المولد النبوى الشريف نفذتها أيه محمود، كما نفذ قصر ثقافة إسنا ورشة نحت على الجبس تنفيذ المدربة هند رجب، إلى جانب تنفيذ قصر ثقافة أرمنت لورشة فنون تشكيلية "رسم الطبيعة الصامتة" نفذها عمرو عبدالصبور، بينما أعد بيت ثقافة الأقالتة عرض مسرح العرائس قصة "إحترام الرأى الآخر" أدارته سلوى جودة.



الأنشطة الثقافية والفنية بقصور ثقافة الأقصر