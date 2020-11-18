اليوم السابع
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ترقية عضو تدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ببنى سويف لدرجة senior Member

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 03:59 م
ترقية عضو تدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ببنى سويف لدرجة senior Member الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن ترقية الدكتور كريم كمال عبد الغنى عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة إلى درجة "عضو أعلى" senior Member بعد ورود خطاب للجامعة من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE" وهو من أكبر جهات العالم في اعتماد أبحاث ومؤتمرات مجالات علوم الحاسب والهندسة.

وقال الدكتور منصور فى بيان له، إن ترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة senior Member يعد أعلى درجة من درجات المعهد، وتكون الترقية بناءا على أداء العضو وخبراته التراكمية في مجالات التدريس والبحث العلمي والأنشطة العلمية المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أن عدد العلماء الذين حصلوا على هذه الترقية 10% فقط حول العالم وفقا للخطاب المرفق، موجهاً الشكر للدكتور كريم كمال على هذا الإنجاز الذي ساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة.

ومن جانب آخر، وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وأشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بروتوكول تعاون بين الاتحاد العربي للثقافة الرياضية وجامعة بني سويف وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقدمه جامعة بني سويف في خدمة المجتمع من خلال المؤتمرات والندوات والخدمات التعليمية ومن منطلق أهمية الرياضة ودورها في المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى تكاتف الجهود والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، والتعاون في كل المجالات العلمية والبحثية والرياضية، متمثلا في عقد الدورات التدريبية المشتركة وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الطرفين، إضافة إلى إصدار واعتماد شهادات بعض الدورات التدريبية.

 


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