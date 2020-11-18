ترامب يعيد نشر تغريدة من 2012: ماكينات التصويت تحول أصوات رومنى لأوباما

كتبت رباب فتحى

أعاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، نشر تغريدة كتبها يوم 6 نوفمبر، 2012 عن رفضه لماكينات التصويت. وكتب ترامب حينها "المزيد من التقارير عن آلات تصويت تحول أصوات رومني لأوباما. انتبهوا جيدًا للآلات، ولا تدع صوتك يُسرق".





كما أعاد مشاركة تغريدة لشخص نشر ما قاله النائب الديمقراطي المنتخب أبراهام عياش والذى اعتبره تهديدا لأبناء عضو مجلس مقاطعة واين مونيكا بالمر.

وقال "أريدك أن تفكر فيما يعنيه هذا لأطفالك".

نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مقطعا من برنامج على فوكس نيوز لمعلق ينتقد بشدة نظام الانتخابات الأمريكية بعد المخالفات التى ارتكبت فى ولاية جورجيا، ووجود أصوات لم يتم احتسابها فى بعض المقاطعات.

وقال المعلق، إنه يجب أن كل أمريكى يجب أن يشعر بالغضب الجم حيال فشل نظام الانتخابات والإهمال، مشيرا إلى أن هناك حاجة لوجود نظام انتخابى موحد للـ50 ولاية.

وأضاف: "نشكر الله على عدم تنازل دونالد ترامب، لأنه إذا كان فعل، لم نكن لنعلم كل هذه الأشياء، وكانت هذه المخالفات تم طمسها، ولم تهتم الصحافة. دونالد ترامب يقدم خدمة عظيمة بفضح عدم كفاءة ومدى عقم وإهمال نظامنا الانتخابى. فليس الروس أو الصينيين من يتدخلون فى انتخاباتنا، إنما نحن".

وكان نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مجموعة فيديوهات توضح كيفية إعادة الفرز فى ولاية جورجيا، وكيف واجه الكثير من المخالفات.