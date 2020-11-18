ترامب: عدد الأصوات أكثر من الأمريكيين فى ديترويت وأنا فزت بميشيجان

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أنه فى ديترويت بولاية ميشيجان، هناك عدد أكبر بكثير من الأصوات من الناس.

وأضاف فى تغريدة على تويتر: "لا يمكن فعل أى شيء لعلاج هذا الاحتيال العملاق. فزت بميشيجان!

وقال فى تغريدة ثانية، "لم تتحسن الأرقام، فهى لا تزال غير متوازنة بنسبة 71%"، مثلما صرحت واين كاونتى، ميشيجان،. "هناك مخالفات واسعة النطاق فى أرقام الانتخابات." هناك "أصوات أكثر من الناس".

وأضاف فى تغريدة ثالثة، "لم يتركوا مراقبى الانتخابات الجمهوريين فى غرف العد. وهذا مخالف للدستور!!!.