تجديد حبس خفير و3 آخرين بتهمة سرقة شيكات ومبالغ مالية من صاحب شركة بقليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، حبس خفير و3 آخرين، 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره 105 آلاف وشيكات بمبلغ 7 ملايين جنيه من صاحب شركة بدائرة مركز قليوب تحت تهديد السلاح، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة أحمد الإمبابى رئيس نيابة مركز قليوب، عن قيام خفير يعمل بشركة حديد كائنة بدائرة المركز بالاستعانة بثلاثة آخرين لسرقة صاحب الشركة الذى يعمل طرفه.

وتوالت اعترافات المتهمين، الذين أقروا بالواقعة لعلمهم بثرائه، ولمرور الخفير وأصدقائة بأزمة مالية، اتفق معهما علي أن يسهل لهما الطريق، وقام بعلمهم بالوقت الذى يخرج منه صاحب الشركة ويكون معه الأموال والشيكات، وبالفعل تم إبلاغ معاونية وتتبعه المتهمين وقاموا بالجهر عليه بسلاح ناري وهددوه واستوليا منه علي مبلغ 105 آلاف جنيه وشيكات بـ7 ملايين جنيه واقتسموا المضبوطات مع بعضهم البعض، حتي تم ضبطهم وأرشدوا عن كافة المضبوطات التي استولوا عليها.

تلقي اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العقيد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة قليوب بتلقيه بلاغا من مدير شركة لتجارة الحديد، بأنه أثناء قيادته سيارته الملاكى، وبحوزته 105 آلاف جنيه و32 شيكا مستحق الدفع، بإجمالى 7 ملايين جنيه، خاصة بالشركة، فوجئ بقيام مجهولين- يستقلان دراجة نارية، دون لوحات معدنية، يرتديان كمامات طبية، بحوزة أحدهما فرد خرطوش بإجباره على التوقف والاستيلاء منه على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى والشيكات وهربا.

تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم تحديد مرتكبى الواقعة، وهما خفير فى الشركة وخفير آخر وعامل وكهربائى، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة وأحيلوا للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام جددها قاضي المعارضات 15 يوما علي ذمة التحقيقات.