اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:02 م
خالد صلاح
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بكين تدعو واشنطن إلى وقف استخدام القضايا الدينية للتدخل فى شؤون الدول الأخرى

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:16 م
بكين تدعو واشنطن إلى وقف استخدام القضايا الدينية للتدخل فى شؤون الدول الأخرى تشاو لى جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
بكين /أ ش أ/

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دعت الصين اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف استخدام القضايا الدينية للتدخل فى شؤون الدول الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان"، فى تصريح اليوم-الأربعاء، إن بعض السياسيين الأمريكيين مثل وزير الخارجية مايك بومبيو معتادون على ما وصفه "تشويه صورة" دول أخرى من خلال قضايا مثل ما يسمى بـ "الحرية الدينية"، مشيرا إلى أن الصين أعربت مرارا معارضتها الشديدة لذلك، كما تعارض بشدة تعاون الدول المعنية مع الولايات المتحدة للتدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

واعتبر جيان أنه "مقارنة بالصين، فإن الوضع الدينى فى الولايات المتحدة أكثر إثارة للقلق، وأنه يجب على السياسيين فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة أن يركزوا على الأوضاع لديهم أكثر ويتوقفوا عن استخدام القضايا الدينية للتدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

 


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