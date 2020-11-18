بريطانيا تسجل 529 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا، تسجيل 529 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة فى بريطانيا، ضمن حملة وقائية انطلقت، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر كيف يظل فيروس كورونا "كوفيد - 19" فى الأماكن المغلقة، كما يشير الفيديو إلى أن فتح النوافذ والسماح بدخول الهواء النقى إلى المنزل، من الممكن أن يقلل خطر الإصابة بنسبة تصل لأكثر من 70%.

ووفقا لموقع وزارة الصحة البريطانى، فإنه من المعروف أن فيروس كورونا ينتشر عن طريق الرذاذ والجزيئات الصغيرة التى تخرج من أنف وفم الشخص المصاب عند التنفس أو التحدث أو السعال والتى تعرف بالهباء الجوى، وهى تتحرك بطريقة تشبه دخان السجائر ولكنها غير مرئية، وتحدث غالبية حالات العدوى فى المناطق المغلقة حيث تظل الجزيئات معلقة فى الهواء لساعات وتتراكم بمرور الوقت.