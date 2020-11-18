برلين ترحب بالاتفاق على عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا 2021

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رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بتوصل الفرقاء في ليبيا إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد 24 ديسمبر 2021 .

وقال هايكو ماس - في بيان له على صفحة الخارجية الألمانية- ،إن الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021 في ليبيا علامة بارزة على طريق السلام والاستقرار.

وتابع قائلا: من أجل انتقال سلس للسلطة، من المهم الآن شغل مناصب الحكومة الجديدة بسرعة مشددا على إن جميع أطراف النزاع مدعوون إلى قبول نتائج منتدى الحوار وبالتالي الارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي.

وتابع قائلا: - لقد أظهر الليبيون بشكل مثير للإعجاب في الأسابيع الأخيرة أنهم قادرون على تشكيل مستقبل بلدهم بشكل مستقل وسلمي و يجب على كل من يمارس نفوذاً من الخارج احترام ذلك .

ولفت إلى أن المشاركين في مؤتمر برلين ليبيا لديهم التزام خاص هنا ولا نتوقع منهم فقط تنفيذ حظر الأسلحة، ولكن أيضًا الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار للجنة العسكرية المشتركة.