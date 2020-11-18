براءة مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا من تهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية

كتب عبد الله محمود

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا ومهندستين إحداهما من مديرية الإسكان، وذلك بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أعمال إنشاء سور مركز شباب، مما ترتب عليه تهدمه.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها عدم صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 298 لسنة 61 قضائية عليا بأن المحالين الثلاثة الصادر بحقهم حكم البراءة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة تضمن الحكم أن دعاء محمد عبد القادر، مهندسة منشأت وتجهيزات بمديرية الشباب والرياضة بقنا ودعاء عبد الحميد طه، المهندسة بمديرية الإسكان الصادر بشأنهن حكم البراءة لم تهملن الإشراف على تنفيذ عمليه إنشاء سور مركز شباب كوم الضبع بنقادة، ولم ترتكبن ثمة مخالفات بشأن التوقيع على محضر إثبات الحالة بأنه لا مانع من الاستلام النهائي ولم يتقاعس محمد فنجري أبو جبل، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا قبل إحالته للمعاش عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إعتراض رئيس مجلس إدارة مركز شباب كوم الضبع بشأن عدم تشكيل لجنة فنية من غير الأعضاء المشرفين على العملية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.