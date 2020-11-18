انتهاء معاينة مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام.. والتحفظ على عينات من الدماء

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد عبد الهادى

انتهى خبراء الأدلة الجنائية، من معاينة مسرح جريمة قتل مريض نفسى لوالدته وشقيقه، والشروع فى قتل زوج شقيقته، بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، ورفع البصمات، والتحفظ على عينات من دماء المجنى عليهم.

واستمع رجال المباحث، لأقوال عدد من جيران المتهم، حيث أكدوا أنه يعانى من مرض نفسى، وأنهم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة وصراخ، واكتشفوا وقوع الجريمة، فأبلغوا قسم شرطة الهرم.

وانتقل رجال المباحث، وأعضاء النيابة المختصة، لمناظرة الجثث، ومعاينة مسرح الجريمة، فى الوقت الذى يتم فيه إسعاف زوج شقيقة المتهم، بسبب الحالة الصحية الحرجة التى يعانى منها، نتيجة الإصابات التى سببها له المتهم.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد ارتكاب أحد الأشخاص جريمة قتل، بمنطقة حدائق الأهرام، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يعانى من مرض نفسى، قتل والدته، وشقيقه، بتسديد عدة طعنات لهما، ثم شرع فى قتل زوج شقيقته، إلا أنه نجا من الموت، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسى، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.