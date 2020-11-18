الوكالة الذرية: ننتظر تفسيرات من إيران بشأن جزيئات مشعة بموقعين نوويين

كتب أحمد عرفة

قالت الوكالة الدولة للطاقة الذرية: "ننتظر تفسيرات من إيران بشأن جزيئات مشعة بموقعين نوويين"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلت عليه رويترز اليوم الأربعاء بأن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم فى أجهزة طرد مركزى جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها فى منشأة نطنز.

وتعد هذه الخطوة أحدث انتهاك للاتفاق النووى الذى أبرمته إيران مع قوى عالمية والذى ينص على أن بإمكانها فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزى جديدة من طراز آي.آر-1إم وأن هذا هو الطراز الوحيد الذى يحق لها استخدامه فى المنشأة.

وكان تقرير سابق للوكالة قد أشار إلى أن إيران ركبت الأجهزة الجديدة.