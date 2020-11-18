النيابة تأمر بحبس المتهم بقضية مذبحة حدائق الأهرام وتشريح جثث الضحايا

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته فى قضية مذبحة حدائق الأهرام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضه على لجنة مشكلة من الطب النفسي، لتوقيع الكشف عليه؛ وبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثث المجني عليهم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابتهم التي أودت بحياتهم.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من جيران المتهم بقتل والدته، وأخته، والشروع فى قتل زوج شقيقته طعنا بسكين، حيث أكدوا أنه يعاني من مرض نفسى، وأنهم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة وصراخ، واكتشفوا وقوع الجريمة، فأبلغوا قسم شرطة الهرم.

وانتقل رجال المباحث، وأعضاء النيابة المختصة، لمناظرة الجثث، ومعاينة مسرح الجريمة، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة لموقع الجريمة، والتحفظ على عينات من دماء المجني عليهم، فى الوقت الذى يتم فيه إسعاف زوج شقيقة المتهم، بسبب الحالة الصحية الحرجة التى يعانى منها، نتيجة الإصابات التى سببها له المتهم.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد ارتكاب أحد الأشخاص جريمة قتل، بمنطقة حدائق الأهرام، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يعانى من مرض نفسى، قتل والدته، وشقيقته، بتسديد عدة طعنات لهما، ثم شرع فى قتل زوج شقيقته، إلا أنه نجا من الموت، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسى، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.