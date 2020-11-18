اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المحكمة العليا في بنسلفانيا تنظر طعن حملة ترامب على آلاف الأصوات

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:37 م
المحكمة العليا في بنسلفانيا تنظر طعن حملة ترامب على آلاف الأصوات ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا، اليوم الأربعاء، إنها ستنظر في طلب قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي.
 
وكانت محكمة أدنى درجة قضت، يوم الجمعة، برفض طلب حملة ترامب بإبطال 8329 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، كبرى مدن الولاية، استنادا إلى أن الأظرف البريدية للبطاقات تفتقر لمعلومات مثل طباعة الأسماء عليها والتاريخ والعناوين.
 
ولم تزعم الحملة أن البطاقات مزورة.
 
وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا بفارق نحو 82 ألف صوت بحسب مركز اديسون للأبحاث.
 
ومن المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية إلا أن العدد غير واضح.

المحكمة العليا

بنسلفانيا

دونالد ترامب

فيلادلفيا

الانتخابات الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محامو ترامب ينسحبون من قضية انتخابات بنسلفانيا قبل جلسة رئيسية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:18 ص

محامو ترامب ينسحبون من تمثيله فى الطعون ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 07:38 م

فوكس نيوز: شكوك حول تورط رئيس بريد بنسلفانيا فى عمليات تزوير للانتخابات الأمريكية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 02:40 م

موظف بريد بنسلفانيا يقر باختلاق مزاعم التلاعب بأوراق الاقتراع بانتخابات أمريكا

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 02:25 م

ترامب: سنفوز بجورجيا مثل ليلة الانتخابات ومُنعنا من مراقبة الفرز فى بنسلفانيا

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 10:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة