المحكمة العليا في بنسلفانيا تنظر طعن حملة ترامب على آلاف الأصوات

رويترز

قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا، اليوم الأربعاء، إنها ستنظر في طلب قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي.

وكانت محكمة أدنى درجة قضت، يوم الجمعة، برفض طلب حملة ترامب بإبطال 8329 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، كبرى مدن الولاية، استنادا إلى أن الأظرف البريدية للبطاقات تفتقر لمعلومات مثل طباعة الأسماء عليها والتاريخ والعناوين.

ولم تزعم الحملة أن البطاقات مزورة.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا بفارق نحو 82 ألف صوت بحسب مركز اديسون للأبحاث.

ومن المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية إلا أن العدد غير واضح.