اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 1465 مريضا فى قافلة طبية لقرية الحاكمية بمركز ميت غمر الدقهلية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:11 م
الكشف على 1465 مريضا فى قافلة طبية لقرية الحاكمية بمركز ميت غمر الدقهلية قافلة طبية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية الحاكمية مركز ميت غمر خلال يومى 16،17 نوفمبر الجارى، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1465 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و 2 عياده أطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعيادة أسنان وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم أسره.

وقد كان البيان الختامى للقافلة كالآتى باطنة 338 ، أطفال 406، عظام 237 ، جلدية 165 ، أسنان 107 ، جراحة 57 نسا وتنظيم أسرة 155 ، كما تم توفير 132 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 236 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 136 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 135 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 12 حاله للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم،  كما تم إصدار 2  قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها رئيس الجمهوريه (حياة كريمة).

 


الدقهليه

صحة الدقهليه

القوافل الطبية

مركز بلقاس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة