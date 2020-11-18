"الغربية" تسلم 20 عقد تقنين أرضى وضع يد وتحصل 66 مليون جنيه قيمة مخالفات

وأشار رحمى ، إلى أن المحافظة تلقت 1511 طلب لتقنين الأوضاع، حيث تم معاينة 1362 طلب ، وتم رفض 139 طلب لعدم استيفائهم الشروط الواردة بالقانون ، وعقب دراسة الطلبات تم إرسال 1211 طلب للمساحة العسكرية للدراسة ، حيث تم الموافقة على عدد 885 طلب منهم وتم رفض 61 طلب، ومازال 265 طلب تحت الدراسة .

كما صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن ما تم تحصيله من تقنين أراضي أملاك الدولة بلغ 66 مليون و 651 ألف جنيه حتى الآن ، حيث قام عدد 373 مواطن بسداد مقدم التعاقد ، وجاري مراجعة وتسليم باقي العقود.