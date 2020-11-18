"الغربية" تسلم 20 عقد تقنين أرضى وضع يد وتحصل 66 مليون جنيه قيمة مخالفات

سلم اليوم الأربعاء، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 20 عقداً لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 .
وأشار رحمى ، إلى أن المحافظة تلقت 1511 طلب لتقنين الأوضاع، حيث تم معاينة 1362 طلب ، وتم رفض 139 طلب لعدم استيفائهم الشروط الواردة بالقانون ، وعقب دراسة الطلبات تم إرسال 1211 طلب للمساحة العسكرية للدراسة ، حيث تم الموافقة على عدد 885 طلب منهم وتم رفض 61 طلب، ومازال 265 طلب تحت الدراسة .
كما صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن ما تم تحصيله من تقنين أراضي أملاك الدولة بلغ 66 مليون و 651 ألف جنيه حتى الآن ، حيث قام عدد 373 مواطن بسداد مقدم التعاقد ، وجاري مراجعة وتسليم باقي العقود.
تسليم عقود تقنين التعديات على الأراضى (1)
تسليم عقود تقنين التعديات على الأراضى (2)
تسليم عقود تقنين التعديات على الأراضى (3)
تسليم عقود تقنين التعديات على الأراضى (4)
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