العربية: إعادة سفيرى السلطة الفلسطينية لكل من البحرين والإمارات

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مسؤول فلسطينى، تأكيده إعادة سفيرى السلطة الفلسطينية لكل من البحرين والإمارات.

وفى وقت سابق دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قراراتها وذلك بحكم ميثاقها، بما يفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال.

وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية (رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة) - فى تصريح له اليوم بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الفلسطينى، "إن المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ستبقى مسؤولة مسؤولية قانونية ومعنوية فى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي فإنها مدعوة بحكم ميثاقها وقراراتها باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ تلك القرارات بما يفضى إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال".