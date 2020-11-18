اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:00 ص
الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا الصين
رويترز

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قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس، هبوطا من 15 إصابة في اليوم السابق، وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة من الحالات الثماني جرى تسجيلها محليا في مدينة تيانجين التى تشترك في حدود مع العاصمة بكين.

وذكرت أيضا أنها سجلت خمس إصابات جديدة بلا أعراض، نزولا من 12 حالة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86369 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 


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فيروس كورونا

بكين

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