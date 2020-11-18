اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:01 ص
خالد صلاح
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الشرطة اللبنانية: 12 ألف محضر مخالفة حُررت منذ بدء الإغلاق العام للبلاد

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:00 ص
الشرطة اللبنانية: 12 ألف محضر مخالفة حُررت منذ بدء الإغلاق العام للبلاد الشرطة اللبنانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) تحرير 11 ألفًا و939 محضرًا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ السبت وحتى السابعة من مساء اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية والذي يستهدف احتواء تفشي وباء كورونا.
وتشمل المخالفات، عدم التزام الأفراد بارتداء الكمامات، والتنقل بالسيارات خلال فترة منع التجول، ومخالفة تدبير تحديد أيام التنقل بالسيارات ذات اللوحات التي تحمل أرقاما مفردة ومزدوجة، وقيام بعض المؤسسات بفتح أبوابها دون أن يكون مسموحا لها بذلك الأمر في ضوء قرار الإغلاق العام.
كان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضي ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.


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