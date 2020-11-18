الشرطة الألمانية تشتبك مع محتجين غاضبين من قيود كورونا

رويترز

أطلقت الشرطة الألمانية مدافع المياه اليوم الأربعاء في محاولة لتفريق آلاف المحتجين الغاضبين من خطط تسمح لحكومة المستشارة أنجيلا ميركل بفرض قيود للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد شهود بأن المحتجين الذين تجمعوا قرب بوابة براندنبورج الشهيرة في برلين رشقوا الشرطة بزجاجات وفجروا قنابل دخان. وألقت شرطة مكافحة الشغب القبض بعض المتظاهرين وحثت الحشود على التفرق عبر مكبرات الصوت.

ويعتري المحتجين الغضب من تشريع من المزمع أن يقره البرلمان وقد يسمح للحكومة الاتحادية بفرض قيود على التواصل الاجتماعي، وقواعد لوضع الأقنعة، وشرب الكحول في الأماكن العامة، وإغلاق المتاجر وتعليق الأحداث الرياضية.

ويقول منتقدون إن القانون يمنح الحكومة الكثير من الصلاحيات ويهدد الحقوق المدنية دون موافقة البرلمان.

ولم يحافظ المحتجون على قواعد التباعد الاجتماعي المطلوبة ولم يضعوا أقنعة الوجه. ورفع البعض لافتات كتب عليها شعارات مثل "اوقفوا كذبة جائحة كورونا". وكان كثير من الناس يلوحون بالعلم الألماني.

وحظيت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بإشادة واسعة لإبقائها معدلات العدوى والوفيات أقل من مثيلاتها في الكثير من الدول المجاورة خلال الموجة الأولى من الجائحة، لكنها الآن في خضم موجة ثانية مثل كثير من دول أوروبا.